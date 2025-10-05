Bahçelievler'de Kuyumcudan 3 Kilogram Altın Çalan Şüpheliler Kamerada

BAHÇELİEVLER'DE DAKİKALAR İÇİNDE KUYUMCUDAN 3 KİLOGRAM ALTIN ÇALAN ŞÜPHELİLER KAMERADA / Ek bilgiyle

Vehbi DEMİR - Baran AKKAYA / İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER'de otomobille sokağa gelen maskeli 4 şüpheli kepenkleri kırarak kuyumcu dükkanına girdi. Dakikalar içerisinde yaklaşık 3 kilogram altını yanlarında getirdikleri torbaya dolduran şüpheliler, tezgah altındaki çekmecede bulunan 133 bin lira nakit parayı da alarak geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Yaşanan soygun anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, otomobille gelen 3 şüpheliden 2'si kepenkleri kırarak içeri girerken 1 şüpheli kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren 2 şüpheli dakikalar içerisinde, tezgah altındaki çekmecede bulunan 133 bin lira nakit para ve yaklaşık 3 kilogram altını yanlarında getirdikleri torbaya doldurup dışarı çıktı. Ardından sokak girişinde bekleyen siyah renkli otomobile binen 4 şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Hasan D.'nin polis ekiplerine kuyumcuda alarm olduğunu ancak alarm bildiriminin kendisine ulaşmadığını söylediği öğrenildi.

'POLİSİ ARA ÇABUK'

Yaşanan soygun anı ise kuyumcu dükkanın karşısındaki binada oturan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Görüntülerde kaydı yapan kişinin 'Polisi ara çabuk' dediği anlar duyulurken, bu sırada şüphelilerin kuyumcu dükkanının kepenklerini kırmaya çalıştığı anlar görülüyor.Şüphelileri gören diğer vatandaşlar ise ' Kaçma kaçma' diye bağırıyor. Şüphelilerin ellerindeki torbaya doldurdukları altınlarla sokaktan kaçtıkları anlar da görüntülerde yer alıyor.