Bahçelievler'de Kuyumcudan 1.4 Milyon Lira Gasbedildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

Bahçelievler'de Kuyumcudan 1.4 Milyon Lira Gasbedildi, 4 Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcunun içinde bulunan 1 milyon 400 bin lira tutarındaki çantasının silahlı saldırganlar tarafından gasbedilmesi sonrası 4 şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ve şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Bahçelievler'de bir kuyumcunun içinde 1 milyon 400 bin lira bulunan çantasının gasbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 31 Mayıs'ta Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi ile Değirmendere Caddesi'nin bağlantı noktasında kuyumculuk yapan H.A'nın içerisinde 1 milyon 400 bin lira bulunan çantasının silahlı şüphelilerce gasbedilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Kuyumcu H.A, polis ekiplerine, altın ve döviz için saat 12.30 sıralarında içerisinde yaklaşık 1 milyon 400 bin lira bulunan çantayla birlikte Kuyumcukent'e geldiğini, burada motosikletle gelen kasklı 2 şüphelinin çantayı silah zoruyla alarak olay yerinden kaçtığını beyan etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin geliş ve gidiş güzergahı üzerinden Bağcılar'a kaçtıklarını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gasp olayını gerçekleştiren H.Ç. (21) ve B.B. (23) ile şüphelilere yardım ettiği iddia edilen D.G. (51) ve C.G. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerden H.Ç'nin çeşitli suçlardan 5, B.B'nin ise 8 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, kasklı şüphelilerin gasp olayı sonrasında önce motosikletle, bir süre sonra da yaya olarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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