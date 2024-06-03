Bahçelievler'de Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bahçelievler'de bodrum katından kuyumcunun zeminini ve kasanın altını delerek altınları çalan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs'ta Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde K.A'ya ait kuyumcudan 3,5-4 kilo civarındaki altınların çalındığı hırsızlık olayına ilişkin çalışma yaptı.

İş yeri ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kimliğini belirledikleri şüpheliler E.İ. (48) ve M.C.Y'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bu arada hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelilerin kasayı delmeye çalıştığı sırada oksijen kaynağından kıvılcımların çıkması yer alıyor. Bir başka görüntüde ise kafasında şapka bulunan şüphelilerden birinin alt kattan çıkarak ilerlemesi bulunuyor.

İş yeri sahibinin hırsızlık ihbarında bulunmasının ardından yapılan incelemede, şüphelilerin apartmanın bodrum katına girerek kasanın bulunduğu hizadan beton zemini deldikleri, kasanın da oksijen kaynağıyla alt kısımdan delinerek içerisinde bulunan altınların çalındığı belirlenmişti.