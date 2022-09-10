Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı Güncel Haberler İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden 817 gram altın çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Bahçelievler'de kuyumcu atölyesinden 817 gram altın çaldıkları iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki kuyumcu atölyesinden 817 gram altının çalınması üzerine çalışma başlattı. İnceleme sonucunda ekipler, olayın iş yerinde çalışan Gurur E. ile Serdal E, Ahmet A, Beyzanur G. ve Refik K. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin adreslerini tespit eden polis, zanlılardan Gurur E. ile Refik K'yi Konya, Serdal E, Ahmet A. ve Beyzanur G'yi İstanbul'da yakaladı. Zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Emrah Gökmen Asayiş Şube Müdürlüğü Bahçelievler İstanbul Güncel Haberler

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