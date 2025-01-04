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Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı

Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan İETT Otobüsü Kaza Yaptı
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Bahçelievler'de sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, kaldırıma çıkarak aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı. Kazada yolcular yara almadı, ancak trafik yoğunluğu meydana geldi.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direği ve reklam panosuna çarptı.

D-100 karayolu Bahçelievler mevkisinde Küçükçekmece istikameti yan yolda seyreden Gülnihal Yılmaz idaresindeki 34 LN 8754 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direği ile reklam panosuna çarptı.

Bu sırada arkadan gelen Yalçın İstanbullu idaresindeki 06 COG 271 plakalı minibüs ise kaza yapan otobüse çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yan yolda trafik oluştu.

Kazada otobüsteki yolcular yara almazken, araçlarda hasar oluştu.

İETT otobüsünün bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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