Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Araca Çarptı, 1 Yaralı

Bahçelievler'de Kontrolden Çıkan Araç Park Halindeki Araca Çarptı, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki bir araca ve motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerinde ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca ve motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocasinan Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 VE 4201 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 34 NBZ 706 plakalı araca, ardından 34 MYE 110 plakalı motosiklete çarparak devrildi.

Park halindeki otomobile yaslanarak motosikletteki Ahmet Taş ile sohbet eden E.Y, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Son anda motosikletten atlayan Taş ise kazayı yaralanmadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazaya neden olan sürücü hafif sıyrıklarla araçtan çıkarılırken, yaralı E.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mimar Sinan Caddesi'nde kaza dolayısıyla bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Gazetecilere kazayı anlatan Ahmet Taş, "Motorun üstünde duruyordum. Beyaz arabaya yaslanan arkadaşla sohbet ediyorduk. Arkadan şiddetli gelen araç, duran araca vurdu. Kendimi aşağıya atmasaydım ayağım motorun altında ezilebilirdi. Kaza sonrasında bize çarpan araç devrildi. O araçtaki kişide herhangi bir durum yok. Sadece beyaz araca yaslanan arkadaş yaralandı. O da ambulansla hastaneye kaldırıldı." dedi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklandı

Rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan başkan tutuklandı
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici

Birinci parti polemiği sürerken yeni anket! Aradaki fark dikkat çekici
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare

İşte Türkiye'nin konuştuğu davanın bir numaralı sanığı
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.