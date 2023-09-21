Bahçelievler'de kolonu patlayan bina boşaltıldı -1
BAHÇELİEVLER Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı.
BAHÇELİEVLER Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı. Patlama sonucu 11 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel