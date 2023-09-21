Bahçelievler'de kolonu patlayan bina boşaltıldı -1

BAHÇELİEVLER Şirinevler Mahallesi 13. Sokak'ta bulunan bir binanın alt katındaki marangoz atölyesinin kolonu dün gece saatlerinde patladı. Patlama sonucu 11 daire ve 4 iş yerinin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi. Bina sakinleri belediye tarafından geçici olarak otellere yerleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel