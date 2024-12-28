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Bahçelievler'de Kedi Kazası: Cip Devrildi

Bahçelievler'de Kedi Kazası: Cip Devrildi
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Bahçelievler'de sürücüsünün önüne çıkan kediyi ezmemek için direksiyonu kıran cip, park halindeki iki araca çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yolcular yara almadan kurtuldu.

Bahçelievler'de sürücüsünün önüne çıkan kediyi ezmemek için direksiyonu kırdığı cip, park halindeki iki araca çarptıktan sonra devrildi.

Kocasinan Merkez Mahallesi Şamdan Sokak'ta ilerleyen Ayhan Başalan idaresindeki 34 KYS 215 plakalı cipin önüne aniden kedi çıktı.

Başalan kediyi ezmemek için direksiyonu kırınca cip, park halindeki 67 AAS 879 ve 06 FC 5250 plakalı araçlara çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Başalan ile yanındaki iki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.

Hasar gören 3 araç çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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