Bahçelievler'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sosyal medya üzerinden tanışıp sahte belgelerle para karşılığına organ nakli yapmaya çalışan şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan 5 şüpheliden 2'sinin kendilerini hastaneye dayı-yeğen olarak tanıttıkları öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, 7 Mart'ta İstanbul'da özel bir hastaneye böbrek nakli için müracaatta bulunan Suriye uyruklu iki şahsın belgelerinin sahte olabileceği değerlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şahısların birbirlerini tanımadıkları, sosyal paylaşım sitesi üzerinden aracı vasıtasıyla tanıştıkları, evrakların aracı tarafından sahte olarak düzenlendiği ve anlaşmanın aracıya bin 500 dolar ve böbrek vericisinde 10 bin dolar ödenmek üzere yapıldığı tespit edildi. Böbrek alıcısı Suriye uyruklu F.M., böbrek vericisi Suriye uyruklu A.B. ve aracı Ürdün uyruklu M.A.A.H. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Suriye uyruklu 2 şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ürdün uyruklu şahıs ise tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel