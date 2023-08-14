Bahçelievler'de Kamyonet Yana Devrildi, Sürücü Kayıplara Karıştı

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan bir kamyonet yana devrildi. Kaza sonrası ise sürücü kamyoneti olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan bir kamyonet yana devrildi. Kaza sonrası ise sürücü kamyoneti olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Altınyıldız kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayan 34 JHS 58 plakalı bir kamyonet yana devrildi. Bariyerlerin üzerine devrilen kamyonet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL