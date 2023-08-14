Bahçelievler'de kamyonet devrildi, sürücü olay yerinden kaçtı

BAHÇELİEVLER Basın Ekspres Yanyol'da virajı alamayan kamyonet devrildi. Kaza sonrası, kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaza, Basın Ekspres yolu Çobançeşme Mahallesi Altınyıldız kavşağında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, virajı alamayan 34 JHS 58 plakalı kamyonet devrildi. Bariyerlerin üzerine devrilen kamyonetin sürücüsü iddiaya göre kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kamyonetin kaldırılmasıyla normale döndü.