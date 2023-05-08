Bahçelievler'de kaldırımda oturan gençlere silahlı saldırı: 2 yaralı

Bahçelievler'de kaldırımda oturan 2 gencin yanına koşarak gelen 2 kişi mermi yağdırdı. Defalarca ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar 2 genci yaraladı. Mermilerin işyeri ve otomobile de isabet ettiği olayda yaralılardan birinin durumu ağır.

BAHÇELİEVLER'de kaldırımda oturan 2 gencin yanına koşarak gelen 2 kişi mermi yağdırdı. Defalarca ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar 2 genci yaraladı. Mermilerin işyeri ve otomobile de isabet ettiği olayda yaralılardan birinin durumu ağır.

Olay dün gece saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda oturan iki gencin yanına koşarak gelen 2 kişi defalarca ateş etti. Mermilerin isabet ettiği 2 genç yaralanıp yere düştü, saldırganlar da geldikleri istikamete doğru koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI

Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları bir işyerine ve park halindeki otomobile isabet etti. Saldırı anı cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi yakaladı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.