Bahçelievler'de Kahvehane Saldırısı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bahçelievler'de bir kahvehane sahibi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Bahçelievler'de bir kahvehane sahibi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seyit Battal Kılıç, dün sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'ndeki kahvehanesini açtığı sırada bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu ağır yaralanan Kılıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede, M.C.K. adlı kişinin saldırının ardından olay yerinden kaçtığını belirledi.
Olay yerinde 6 boş kovan ve 4 dolu fişek ele geçirilirken, kaçan saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel