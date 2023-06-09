Bahçelievler'de kahvehane sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

Saldırı, sabah saatlerinde Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kahvehane işleten Seyit Battal Kılıç, iş yerini açtığı sırada kahvehaneye giren kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının nedeni ile ilgili her hangi bir bilgiye ulaşılamazken, Kılıç'ın vücuduna 5 merminin isabet ettiği öğrenildi.

"BİRİLERİ GELİP VURUP KAÇMIŞ"

Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.