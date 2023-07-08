Bahçelievler'de intihardan vazgeçen Tunuslu vatandaş kurtarıldı
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Bahçelievler'de intihardan vazgeçen Tunuslu Radhouane Tayarı, üçüncü katın balkon kenarında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı. Olayın ardından ifadesi alınan Tayarı, sevgilisi olmadığı için intihar etmek istediğini dile getirdi.
BAHÇELİEVLER'de intihardan vazgeçince üçüncü katın balkon kenarında mahsur kalan Tunuslu Radhouane Tayarı (33) kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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