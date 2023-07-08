Bahçelievler'de intihardan vazgeçen Tunuslu vatandaş kurtarıldı

Bahçelievler'de intihardan vazgeçen Tunuslu Radhouane Tayarı, üçüncü katın balkon kenarında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan brandaya atlayan Tayarı gözaltına alındı. Olayın ardından ifadesi alınan Tayarı, sevgilisi olmadığı için intihar etmek istediğini dile getirdi.