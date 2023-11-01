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Bahçelievler'de İnşaat İşçisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de bir inşaat halindeki 5 katlı binada çalışan yabancı uyruklu bir işçi, çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.