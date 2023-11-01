Bahçelievler'de İnşaat İşçisi Çatıdan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Bahçelievler'de bir inşaat halindeki 5 katlı binada çalışan yabancı uyruklu bir işçi, çatıda çalışırken dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, Hürriyet Mahallesi, Güngören Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki 5 katlı binada yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu Batry Rozyyev (42), binanın çatı kısmında çalıştığı sırada dengisini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Rozyyev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Rozyyev'in cenazesi Adli Tıp Morguna götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel