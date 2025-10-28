Bahçelievler'de İnşaat Asansörü Düşerek Yaralanmalara Neden Oldu
Bahçelievler'de inşatta bulunan yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel