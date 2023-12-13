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Bahçelievler'de İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

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Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüste hasar oluştu.

Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. ???????İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürdü.

Yangın sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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