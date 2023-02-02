Bahçelievler'de İETT otobüsü durak önünde minibüse çarptı
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Bahçelievler'de İETT otobüsünun, durak önünde minibüse çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.
Bahçelievler'de İETT otobüsünun, durak önünde minibüse çarpması sonucu bazı yolcular yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İETT otobüsü, kontrolden çıkarak, bir alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde bir minibüse çarptı.
Kazada durak önünde bekleyen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Güncel