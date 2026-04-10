Bahçelievler'de havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Bahçelievler'de bir kişinin havaya ateş açtığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüpheli E.B, yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı ve olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen E.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fevziçakmak Mahallesi Umman Sokak'ta 4 Nisan gecesi bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli E.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.