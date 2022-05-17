BAHÇELİEVLER'DE HASTALANDIĞI İÇİN MÜŞTERİSİNE GÖNDEREMEDİĞİ ÇORAPLAR ÇALINDI - Haberler

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - BAHÇELİEVLER'de, iki kişinin park halindeki minibüsten 44 bin lira değerinde çorap çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüse yüklediği malları hastalandığı için müşteriye gönderemediğini söyleyen Kazım Kaya, "Mallarım bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu" dedi.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kazım Kaya kargoyla müşterisine yollamak üzere 25 bin 200 çift çorabı cuma günü 34 DTE 216 plakalı minibüse yükledi. Rahatsızlanan Kaya, malları daha sonra götürmek üzere minibüsün kapılarını kilitledi. Kaya dün sabah geldiğinde ise, bagaj kapı kilidi kırılan minibüsten 44 bin lira değerindeki çorapların çalındığını gördü. Kaya'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

"MALLARIM BANA KISMET OLMADI"

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Demirören Haber Ajansı / Güncel