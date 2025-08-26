Bahçelievler'de Hafriyat Kamyonunun Tehlikeli Hareketleri Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler'de bir hafriyat kamyonu, yol verme tartışması sonrası diğer araca makas atarak ilerlediği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BAHÇELİEVLER'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN MAKAS ATARAK İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Baran AKKAYA/İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER Mahmutbey Atatürk Havalimanı Bağlantı yolunda, hafriyat kamyonu ile başka bir araç arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı. Hafriyat kamyonunun tartıştığı aracın kendisini geçmemesi için makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey Atatürk Havalimanı Bağlantı yolunda yaşandı. Yolda ilerleyen hafriyat kamyonu şoförü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında araçlar yola devam ederken, hafriyat kamyonu, arkasından gelen aracın kendisini geçmesini engelleyecek şekilde makas atarak ilerlemye başladı. Hafriyat kamyonunu trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.