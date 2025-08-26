Bahçelievler'de Hafriyat Kamyonunun Tehlikeli Hareketleri Kamerada

BAHÇELİEVLER'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN MAKAS ATARAK İLERLEDİĞİ ANLAR KAMERADA

Baran AKKAYA/İSTANBUL, - BAHÇELİEVLER Mahmutbey Atatürk Havalimanı Bağlantı yolunda, hafriyat kamyonu ile başka bir araç arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşandı. Hafriyat kamyonunun tartıştığı aracın kendisini geçmemesi için makas atarak ilerlediği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Yenibosna Merkez Mahallesi Mahmutbey Atatürk Havalimanı Bağlantı yolunda yaşandı. Yolda ilerleyen hafriyat kamyonu şoförü ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında araçlar yola devam ederken, hafriyat kamyonu, arkasından gelen aracın kendisini geçmesini engelleyecek şekilde makas atarak ilerlemye başladı. Hafriyat kamyonunu trafikteki tehlikeli hareketleri cep telefonu ile kaydedildi.