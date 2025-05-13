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Bahçelievler'de Hafif Ticari Araçta Yangın

Bahçelievler'de Hafif Ticari Araçta Yangın
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Edirne istikametinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Bahçelievler'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kara yolunda oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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