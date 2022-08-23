Bahçelievler'de gürültü yapanları uyardı canından oldu

Olay 21 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Temel Arslan (38), eşi N.A. ile Zafer Mahallesi'ndeki evlerindeyken penceresinin önüne 4 kişilik grup toplandı. Saatlerce pencere önünde duran 4 kişilik grubun yaptığı gürültü uzun süre devam edince N.A, gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı. N.A.'ya aldırış etmeyen grup gürültü yapmaya devam etti. Bu kez gençleri uyarmak için Temel Arslan, eşi N.A. ile birlikte dışarı çıktı. Temel Arslan, gençleri tekrar uyarınca aralarında tartışma çıktı. Gençlerden biri Temel Arslan'a yanlarında silah olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.

"BİR UYARIYLA OLAY BU DURUMA GELDİ"

Sokak sakinlerinden görgü tanığı bir kişi, "Önce sözlü münakaşalar yapılmış, yarım saat sonra münakaşanın devamı gerçekleşmiş. O esnada gençlerden biri silah gösterip tehditkar konuştu. Sonrasında vefat eden kişi evine gitti, silah almaya gittiğini düşünen gençler kaçtı. Elinde silahla evinden çıkan kişi gençleri aramaya başladı. 2-3 dakika sonra silah sesleri duyuldu. Gençler merdivenlerde oturup gece saat 02.00'ye kadar sohbet ediyorlar ama o saatte olmayacak şeyler. Vefat eden kişinin eşi gençleri uyarınca bunların zoruna gidiyor, olay o şekilde başlıyor." diye konuştu. Temel Arslan'la aynı apartmanda oturan komşusu da, "Sevilen bir insandı. Ama bunlardan çok rahatsızız. Sadece bunlar değil başkaları da var. Devamlı geliyorlar, camına vuruyorlar. Kaç defa polise şikayette bulundu. Bir uyarıyla olay bu duruma geldi. Bir can bu kadar ucuz olmamalı." dedi.