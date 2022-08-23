BAHÇELİEVLER'DE GÜRÜLTÜ YAPANLARI UYARDI CANINDAN OLDU

Olay 21 Ağustos günü saat 02.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Temel Arslan (38), eşi N.A. ile Zafer Mahallesi'ndeki evlerindeyken penceresinin önüne 4 kişilik grup toplandı. Saatlerce pencere önünde duran 4 kişilik grubun yaptığı gürültü uzun süre devam edince N.A, gençleri gürültü yapmamaları konusunda uyardı. N.A.'ya aldırış etmeyen grup gürültü yapmaya devam etti. Bu kez gençleri uyarmak için Temel Arslan, eşi N.A. ile birlikte dışarı çıktı. Temel Arslan, gençleri tekrar uyarınca aralarında tartışma çıktı. Gençlerden biri Temel Arslan'a yanlarında silah olduğunu ifade ederek tehditte bulundu.

"BİR UYARIYLA OLAY BU DURUMA GELDİ"

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Sokak sakinleri röportaj