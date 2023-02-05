BAHÇELİEVLER'DE FIRTINA HASTANE DIŞ CEPHESİNİ UÇURDU

BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanenin soğutma sisteminin alüminyum panelleri, yan binanın otoparkına uçtu. Otoparkta park halinde bulunan 5 araçta hasar oluştu. Aracı hasar gören Barış Şahin, hastane yönetimini daha önce paneller konusunda önlem alınması için uyardığını fakat yönetimin dikkate almadığını söyledi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Köroğlu Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, sokakta bulunan özel hastanenin soğutma sisteminin alüminyum panelleri yan tarafta bulunan apartmanın otoparkına düştü. Otoparkta bulunan 5 araçta, alüminyum panellerinin düşmesi sonucu hasar meydana geldi. Olay sırasında otoparkta kimsenin olmaması, olası bir yaralanma ya da can kaybının önüne geçti.

"DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETTİM"Aracı hasar gören apartman sakini Barış Şahin, "Olay saat 14.00 civarı oldu. Hava şu ana göre daha az rüzgarlıydı, duyduğumuz sesle aşağı indik hastanenin klima motorları için koyduğu yapı bütün arabalarımızın üzerine düştü. Benim arabamda dahil toplam beş araçta hasar oluştu. İki araçta pert durumda, tavan, kaporta ne varsa hasarlı. Çocuğumuzla birlikte araçlardan çıkıyoruz her dakika oradan, kimsenin canına bir zarar gelmemesine seviniyoruz. Ben hastaneye daha önce mail ile şikayet ettim. 2020'de beyaz masaya şikayet ettim. Bunun bizi tedirgin ettiğini söyledim, Bugün hava kötü diye değil, bu yapı sağlam olmadığı için çöktü. Ağırlık bindi, arabaların üzerine çöktü" dedi.