BAHÇELİEVLER'DE FECİ KAZA KAMERADA - Haberler

BAHÇELİEVLER D-100 Karayolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada bir otomobil takla atarak yan yola savruldu. Takla atan otomobildeki üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.40 sıralarında D-100 Karayolu Bahçelievler Yenibosna mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Ozan Çelik'in kullandığı 59 PL 392 plakalı otomobile sonra da 28 ABR 282 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 28 ABR 282 plakalı otomobil refüje çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri, takla atan otomobilde bulunan 3 kişiyi çıkartarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin hamile olduğu iddia edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen yaralıların yakınları ağladı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan trafik normale döndü.

"YAN YOLA NASIL UÇURDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK"

Kazaya karışan 59 PL 392 plakalı aracın sürücüsü Ozan Çelik, "Sol şeritten 80-90 kilometre hızla gidiyordum. Sağdan ilk bana çarptı. Sonrasında da diğer araca takla attırdı. Ben E-5'teydim bir anda sağdan araba çarptı hiç farkında değildim. Arabayı toparlamaya çalıştım. Diğer aracın nasıl takla attığını göremedim. Çünkü diğer araç bana vurduktan sonra arabayı toparlamaya çalışıyordum. Sol arka tekerleğim patladı. Sonra baktığımda diğer aracın takla attığını gördüm." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel