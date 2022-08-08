BAHÇELİEVLER'DE EVİNİ BASAN SALDIRGANIN VURDUĞU BEYZA HAYATINI KAYBETTİ

"SÖZDE KORUMA KARARI VARDI"

"BU ADAM NİYE TUTUKLANMADI"

"35 TANE ŞİKAYET DOSYAM VAR"

"BARİ 1 AY HAPSE ATSAYDINIZ"

Cuma Doğan, dün yaşananlarla ilgili ise, "Büyük kızım ve küçük kızım marketten dönüyorlardı o şahıs da bunlardan önce girip binanın merdivenlerinde saklanmış. Benim çocuklar içeri girince o da arkalarından kapıyı zorlamış ve elinde silahla içeri dalmış. 'Kapıyı pencereyi kapatın hepinizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş. Kızım Beyza'yı alıp kafasına silahı dayıyor. Kızım yapma diye yalvarıyorken önce 'Seni öldürmeyeceğim' diyor ve kızın kafasını koltuk altına alıp kafasına sıkıyor. Ardından da kendi kafasına sıkıyor" dedi