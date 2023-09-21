Bahçelievler'de E-5'te aydınlatma direğine çıktı- 1

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de aydınlatma direğine çıkan bir kişi nedeniyle E-5'te bir şerit trafiğe kapatıldı.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, BAHÇELİEVLER'de aydınlatma direğine çıkan bir kişi nedeniyle E-5'te bir şerit trafiğe kapatıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Edirne istikametine doğru trafik yoğunluğu oluşurken polis ekiplerinin aydınlatma direğine çıkan kişiyi ikna çabaları sürüyor.