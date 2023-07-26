Bahçelievler'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler'de cinayet işlediği belirtilen 'Fistanlı Dalton' lakaplı M.U.'nun yakalandığını açıkladı. Operasyonda 13 şüpheli de gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler'de cinayet işlediği belirtilen "Fistanlı Dalton" lakaplı M.U.'nun yakalandığını açıkladı.

Bahçelievler'de 4 Temmuz'da otomobiliyle caddede duran Bilal Diril, arkasından gelen başka araçtakilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kalaşnikof silahın kullanıldığı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diril'in öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca, 5 gram esrar, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı, kar maskesi, eldiven ve şüphelinin cinayet sırasında giydiği kıyafetler ele geçirildi.