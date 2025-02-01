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Bahçelievler'de Çatlayan Binadan Sakinler Tahliye Edildi

Bahçelievler'de Çatlayan Binadan Sakinler Tahliye Edildi
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Bahçelievler'de, kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bir bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edildi. Sakinler, geceyi akrabalarında veya belediye tarafından sağlanan otelde geçirecek.

Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina belediye ekiplerince boşaltıldı.

Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak'taki 6 katlı binanın sakinleri, kolonlarda çatlaklar oluştuğu, binanın sallandığı ve tabanında çökme olduğu gerekçesiyle belediyeye ihbarda bulundu.

Bunun üzerine adrese Bahçelievler Belediyesi zabıtası ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları ön inceleme sonrası binanın tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Apartmandaki 8 daireden 7'sinde ikamet eden ailelerin geceyi akrabalarında geçireceği, bir ailenin ise belediye tarafından otele yerleştirileceği öğrenildi.

1986 yılında inşa edilen binayla ilgili kararın, yapılacak detaylı testlerin ardından verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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