Bahçelievler'de bir binanın bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında, hasar alan ve dün akşam boşaltılan binadan ölçüm alındı. Alınan ölçüm sonuçlarına göre bina hakkında karar verilecek. 6 katlı binanın son iki katının kaçak olduğu ve daha önce hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Bahçelievler'de boşaltılan binanın 2 katının kaçak olduğu ortaya çıktı

Bahçelievler'de hasar alan binadan ölçüm alındı

İSTANBUL Bahçelievler'de bir binanın bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında, hasar alan ve dün akşam boşaltılan binadan ölçüm alındı. Alınan ölçüm sonuçlarına göre bina hakkında karar verilecek. 6 katlı binanın son iki katının kaçak olduğu ve daha önce hakkında işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Şirinevler'de temel atma çalışmaları esnasında, yanında bulunan 6 katlı binada hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediye ekipleri tedbir amaçlı binayı boşalttı. Binayı boşaltan bazı vatandaşlar yakınlarının yanına giderken, gidecek yeri olmayan bina sakinleri Bahçelievler Belediyesinin misafirhanelerine yerleştirildi.

İçinde 17 tane daire olan bina ile ilgili kararın verilmesi için belediye ekipleri tarafından binadan ölçüm alındı. 1998 yılında inşaatına başlanılan bina 1999 yılında tamamlandığı ve bina tamamlandıktan sonra iki katının kaçak olduğu ortaya çıktı. Kaçak olan katlar hakkında belediyenin tutanak tuttuğu öğrenildi.

Bina sakinlerden Berat Doğan konuyla ilgili açıklamada bulunarak, "Dün saat 14.30 civarı buradaki yan inşaata temel atarken bizim binaya bir darbe vuruyorlar. Evimiz yana doğru kayma yapıyor ve bina sakinleri binayı boşaltıyorlar. Eşim ve çocuğum da vardı. Aşağıya inerken biraz korkmuşlar, ayaklarını falan vurmuşlar. Biz kiracıyız, nasıl yapacağız bilmiyoruz, mülk sahibi olanlar da var, kiracı olanlar da var. Sonuç ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Belediyeye gittik akşam sonucu açıklanacak. Eşyalarımızı alabileceğimiz mi almayacağız mı? Nasıl bir süreç olacak bilmiyoruz. Tek sıkıntımız bu, çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye anlattı.

Vatandaşların bekleyişi sürüyor.