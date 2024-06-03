BM Habitat III. Bölgeler Arası Şehirler Zirvesi Türkiye Programı Bahçelievler'de Başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat III. Bölgeler Arası Şehirler Zirvesi Latin Amerika ve Türkiye Programı, Bahçelievler'de başladı.

Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazze'de yaşanan soykırıma değinerek, "Müslüman kardeşlerimizin şehit edilmesinin yanında insanlık katlediliyor, insanlık öldürülüyor, insanlık onuru, namusu, şerefi ayaklar altına alınıyor. Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la bu olaya yıllardır karşı çıkıyoruz." dedi.

Küreselleşen dünyada çevre sorunlarının ve bu konuda geliştirilecek çözümlerin her zamankinden daha fazla gündem oluşturduğunu belirten Bahadır, ortak sorunları konuşmanın ve gelecek için bir yol haritası oluşturmanın önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin, 2016 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığını, geçen sene ise BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt ettiğini anımsatan Bahadır, "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP), küresel ölçekte iklim değişikliği ile mücadele müzakerelerinde kentsel koalisyonların en önemli dayanağı olmuştur. Bu kapsamda Bahçelievler Belediyesi olarak hem kurumsal hem de ilçe ölçeğinde sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 oranında azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünya genelinde iklim değişikliğinin en çok etkilendiği doğal kaynakların başında suyun geldiğini söyleyen Bahadır, BM'ye göre 470 milyon insanın su kıtlığı çeken bölgelerde yaşadığını ve bu oranın 2025'te 6 kat artmasının beklendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin 2040'lı yıllarda su kıtlığı çeken ülkeler listesine gireceğinin öngörüldüğünü vurgulayan Bahadır, bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Su Verimliliği Seferberliği" ve "Sıfır Atık, Sıfır Kayıp" çağrısına belediye olarak katılım sağladıklarını ifade etti.

"Bahçelievler Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" projesinde önemli aşamaya geldiklerini kaydeden Bahadır, Bahçelievler'de Sıfır Atık Yönetim Sistemi ve Gıda Yönetim Sistemi kurduklarını, bu alanda yaptıkları çalışmaların çeşitli ödüller aldığını aktardı.

Program, Kolombiya, Ekvador, Peru gibi ülkelerden katılan belediye başkanlarının görüş ve önerilerini dile getireceği oturumlarla gün boyu sürecek.