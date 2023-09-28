İstanbul Bahçelievler'de Beş Katlı Binada Patlama: 1 Ölü 4 Yaralı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 4 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığının tahmin edildiği bildirildi.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5'inci beşinci katındaki dairede bugün öğleden sonra patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İstanbul Valilliği'nden yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 4 kişinin yaralandığı patlamanın doğ gaz gaz kaynaklı olduğunun tahmin edildiği duyuruldu.

Valilik açıklaması şöyle:

"Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır."