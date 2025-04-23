Bahçelievler'de Binada Destekleyici Demirin Eğrilmesi Nedeniyle Boşaltma Yapıldı
Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası Bahçelievler'de bir binanın destekleyici demirinde eğrilme tespit edildi. Tedbir amacıyla bina boşaltıldı ve inceleme başlatıldı.
BAHÇELİEVLER'DE bir binanın destekleyici demirinde eğrilme fark edilmesi üzerine, bina tedbiren boşaltıldı.
Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen deprem sonrasında, Şirinevler Mahallesi Saray Caddesi üzerindeki bir binanın zemin katında bulunan destekleyici demirin eğrildiği fark edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binada inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel