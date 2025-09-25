Haberler

Bahçelievler'de Bıçaklama Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de bir tartışma sonucunda R.H. isimli 25 yaşındaki kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili iki kadın gözaltına alındı.

İstanbul Bahçelievler'de çıkan tartışmada bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Şirinevler Mithatpaşa Caddesi'nde ikisi kadın 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.H. (25) ile tarafları ayırmak için müdahale eden İ.G. (34) bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı R.H. ile İ.G. hastaneye kaldırıldı.

R.H. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli G.Ç. (51) ile yaşı 18'den küçük D.Ç. isimli kadınları gözaltına aldı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, koşan R.H'nin yere düşürülmesi, ardından çıkan arbedede bu kişinin bıçakla yaralanması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
