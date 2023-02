BAHCELIEVLER'DE BEKLENEN KAR YAGISINA KARSI ONLEMLER ALINDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava dalgasının, kar yağışıyla etkisini artıracağına ilişkin uyarılarının ardından Bahçelievler'de de ekipler, olası olumsuzluklara karşı 'Kışla Mücadele Eylem Planı' hazırladı. Belediyenin çeşitli birimlerine bağlı bin 200 personel ile 152 araç ve iş makinasından oluşan kışla mücadele ekibi 7/24 esasına göre çalışacak.

Belediyenin sağlık, halkla ilişkiler, fen işleri, temizlik, zabıta ve park bahçeler birimlerine bağlı bin 200 personel ile 152 araç ve iş makinasından oluşan kışla mücadele ekibi 7/24 esasına göre çalışarak ilçede olumsuz bir durum yaşanmaması için çaba harcayacak. Çalışmalar, sağlık, eğitim, güvenlik kurumları ile yol ve yaya kaldırımlarında yoğunlaştırılacak. Kışla mücadele eylem planına göre ilçe genelindeki tüm ana arter ve sokaklarda görev yapacak ekipler, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır tarafından sevk ve komuta edilecek.

'7 GÜN 24 SAAT HAZIRIZ'

İstanbul'u da etkisi altına alması beklenen kar yağışının vatandaşları olumsuz yönde etkilememesi için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 'Bin 200 çalışan arkadaşımız, nöbetçi ekibimiz, acil ekibimiz ve 152 aracımızla beraber 7 gün 24 saat hazırız. Kar küreme, 4x4 araçlarımız, acil durumlar için araçlarımız var. Arama kurtarma ekibimiz, sağlık ekibimizle kışa hazırlığımızı yaptık. Denemelerimizi, simülasyonları ve provalarımızı yaptık. İnşallah bir acil durum, akut durum bir AFAD durumu olmaz. Ama olursa da vatandaşlarımıza her konuda yardımcı yardımcı olmak adına belediyemiz 7/24 zaten açıktı. Bu arada da krizden dolayı da daha dikkatli olacağız. Ben özellikle bir numara vermek istiyorum; 444 0 311. Bahçelievler'deki komşularımın 7/24 her konuda arayabilecekleri bir hattımızdır. Komşularımız bu hattı ararlarsa bugünlerdeki kardan dolayı bir sıkıntı olduğunda ekiplerimiz en kısa zamanda onlara gidecek ve her konuda yardımcı olacaktır' dedi.

"SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMUYORUZ"

Sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Bahadır, şunları ekledi:

'Biz insanlarımıza, komşularımıza, vatandaşlarımıza yardımcı olduğumuz gibi sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Onların beslenmesini, mama kaplarını, su kaplarını hepsini hazır ediyoruz. Üşümemeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunun haricinde de özellikle tabiat, ağaç ve bitki önemli. Ağaçlarımızı da kollamak için elimizden geleni yapıyoruz. Üç kriter bizim için çok önemli, insan, sevgili dostlarımız; hayvanlarımız ve ağaçlar, çiçekler olmak üzere Bahçelievler'deki herkese her şeye sahip olup hep birlikte Bahçelievler diyoruz. İnşallah güzel bir kış olur, bol yağışlı, yağmurlu, karlı ama hiç kimse, hiçbir canlı zarar görmez. Ayrıca yolda kalabilecek vatandaşların, Bahçelievler'in dışından E5'de Bahçelievler bandına, Merter'den Küçükçekmece'ye kadar ve Basın Ekspres bandında vatandaşlarımıza, komşularımıza bir sıkıntı durumunda mobil büfelerimizde sıcak çay, sıcak çorba ve yiyecek ikram edeceğiz. Biz her konuda hazırız. Komşularımıza hayırlı günler diliyoruz.'

KURUM VE DÜKKANLARIN ÖNÜ TUZLANACAK

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Şirinevler Meydanı ve yaya üst geçitleri için ekipler sürekli tuzlama ve küreme yapacak. İlçenin yoğun caddelerindeki esnaflara olası buzlanmalarda dükkanları önünde kullanmaları için 10'ar kiloluk çuvallar şeklinde hazırlanan tuz çuvalı dağıtılacak. Ayrıca esnaflar, özellikle kaldırımlarda bulunan ağaç diplerine tuz atmaması konusunda uyarılacak.