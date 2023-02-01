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Bahçelievler'de bebeğini 4. kattan attığı öne sürülen kadın adliyeye sevk edildi

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Bahçelievler'de bebeğini 4. kattan attığı öne sürülen kadın adliyeye sevk edildi

Bahçelievler'de yeni doğan bebeğini 4. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın adliyeye çıkarıldı.

Bahçelievler'de yeni doğan bebeğini 4. kattan atarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın adliyeye çıkarıldı.

Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde dün bir binanın bahçesinde yer alan poşette bebek olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu, binada temizlik görevlisi olarak çalışan yabancı uyruklu S.B'nin yeni doğan bebeğini poşete koyup 4. kattaki dairenin camından attığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, 22 yaşında ve Özbekistan uyruklu olduğunu belirterek, hamile olduğunu bilmediğini, birden ağrılarının başladığını ve bebeğin ölü olarak doğduğunu savundu.

Şüpheli S.B, ölü doğan bebeğini korkup poşet içerisinde aşağıya bıraktığını öne sürerek, suçlamaları reddetti.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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