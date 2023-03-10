Bahçelievler'de balkonu çöken 5 katlı bina mühürlendi

Bahçelievler'de balkonu çöken 5 katlı binanın tahliye edilerek mühürlendiği bildirildi.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Şirinevler Mahallesi Camcı Sokak'taki bir binada dairenin balkonunun kısmen çökmesine ilişkin belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce rapor hazırlandığı belirtildi.

Raporda, söz konusu yerin imar işlem dosyasında yapılan incelemede, 1979'da ruhsat alınan bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan binaya 1984'te imar affı kapsamında yapı kullanma izin belgesi tanzim edildiği aktarıldı.

Onaylı rölöve projesinde, bodrum katında sığınak, kömürlükler ve imalathane, zemin katında 2 dükkan, diğer katlarda ise ikişer daire olmak üzere 3 dükkan ve 10 daire bulunduğu ifade edilen raporda, söz konusu binanın ikinci katında balkon döşemesinde kısmi çökme meydana geldiği ve birinci kattaki balkonunda da ileri seviyede sehim ve çatlaklar bulunduğu kaydedildi.

Bodrum katında yapılan incelemede, binanın taşıyıcı elemanlarında korozyon olduğu, kolon kirişlerde derin çatlaklar bulunduğu kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Binanın nüfustan tahliyesinde karar verilmiş olup zabıta müdürlüğü ekiplerince nüfus tahliyesi kontrol edilerek bina mühürlenmiştir. Bina sakinleri kontrollü olarak içeride en az nüfus bulunacak şekilde eşyalarının tahliyesini gerçekleştireceklerdir. En kısa sürede karot alınması sağlanacak olup kentsel dönüşüm aşamasında verilen 60 günlük ve 15 günlük itiraz süreleri hızlandırılarak en geç 30 gün içerisinde binanın yıkılması hedeflenmektedir. Balkonun tehlike arz eden beton parçası itfaiye ekiplerince kırılarak alındı. Binada oturanlar tahliye edildi. Dükkan sahipleri iş yerlerini de tahliye ederek zabıta tarafından mühürlendi. Bina sakinleri, ev bulduğunda kontrollü olarak kendilerine eşyalarını taşımaları için müsaade edilecek. Eşyaların kontrollü olarak taşınmasına izin verilecek."