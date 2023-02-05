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Bahçelievler'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga

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Bahçelievler'de asker eğlencesinde bıçaklı kavga

BAHÇELİEVLER'de düzenlenen asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

BAHÇELİEVLER'de düzenlenen asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, grubu havaya uyarı atışı yaparak dağıttı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavganın çıktığı sokağa gelen polis ekipleri, gerilimin devam etmesi üzerine kalabalığı dağıtmak için havaya uyarı atışı yaptı. Sokaktaki gerginlik ve silah sesleri, çevredeki vatandaşların çektiği cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Yaralılar, çevredekiler tarafından ambulansa taşındı. Yaralı kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler kavga Güncel Haberler

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