Bahçelievler'de Arkadaşını Öldüren Sanığın Duruşması Devam Ediyor

Bahçelievler'de Nadir Ün'ün, arkadaşı Bahtiyar Akçay'ı öldürüp cesedini kuyuya attığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Sanık Ün, akıl sağlığının yerinde olduğunu ve yaşanan olayın anlık öfke patlaması olduğunu savundu. Mahkeme, sanığın akıl sağlığıyla ilgili nihai rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.

Bahçelievler'de Nadir Ün'ün, arkadaşı Bahtiyar Akçay'ı öldürüp cesedini kuyuya attığı ve üzerini betonla kapattığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ün ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince gönderilen raporda, sanık Nadir Ün'ün cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Sanık Ün de akıl sağlığının yerinde olduğunu ve pandemi nedeniyle ilaçlarını yazdırıp alamadığını söyleyerek, "12 Eylül döneminde bana işkence ve edep dışı davranışlarda bulunulduğundan psikolojim iyi değildi. Pandemi sürecinde de yeterli sağlık desteği alamadım. Maktulün olay esnasında hakareti nedeniyle anlık öfke patlamasından dolayı yaşanan bir olaydır. Sinir hastasıyım." dedi.

Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın, akıl sağlığıyla ilgili nihai rapor alınması için Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesine sevkine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Bahtiyar Akçay'ın araç almak için 25 Mayıs 2021'de Giresun'dan İstanbul'a geldiği ve olay öncesinde sanık Nadir Ün ile defalarca görüştüğü anlatılıyor.

Akçay'ın 28 Mayıs 2021'de konakladığı otelden ayrılarak sanığın ofisinin bulunduğu fabrikaya gittiği kaydedilen iddianamede, sanık ile maktulün birlikte yemek yedikleri, ardından henüz tespit edilemeyen nedenle tartıştıkları ve sanığın ruhsatsız tabancasıyla 6 el ateş ederek Akçay'ı öldürdüğü belirtiliyor.

Sanık Ün'ün, diğer sanık Mustafa Kemal Alkan'ın yardımıyla maktulü, domuz bağı yapıp çuvala koyduğu ve "kümes" diye tabir edilen yerdeki kuyuya attığı aktarılan iddianamede, Ün'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıla kadar, Alkan'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.