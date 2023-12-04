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Bahçelievler'de annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

4 Aralık 2023 19:27 Son Güncelleme: 19:28 Abone Ol

Bahçelievler'de bir şüpheli, annesinden para istediği için tartıştığı ve darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, ayrıca uzaklaştırma tedbiri kararı da alındı.