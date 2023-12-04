Bahçelievler'de annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı
Bahçelievler'de bir şüpheli, annesinden para istediği için tartıştığı ve darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, ayrıca uzaklaştırma tedbiri kararı da alındı.
Bahçelievler'de annesini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. isimli kadının Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki evinde oğlu tarafından darbedildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis tarafından gözaltına alınan M.A'nın annesinden para istediği, parası olmadığını söylemesi üzerine onu darbettiği, ardından tehdit ve hakaretlerde bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "yağma" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen M.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Ayrıca şüpheli hakkında uzaklaştırma tedbir kararının da çıkarıldığı öğrenildi.