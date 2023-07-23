Bahçelievler'de iddiaya göre alkol alan bir şahıs çalıştığı dükkanın bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Polis ve iş arkadaşları tarafından ikna edilip elinden silahı alınan şahıs gözaltına alındı.

Bahçelievler'de alkollü şahıs korku dolu anlar yaşattı

İSTANBUL - Bahçelievler'de iddiaya göre alkol alan bir şahıs çalıştığı dükkanın bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Polis ve iş arkadaşları tarafından ikna edilip elinden silahı alınan şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Hürriyet mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs alkol içerek henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Durumu gören civardaki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp şahıs ikna etmeye çalıştı. Şahsın iş arkadaşlarında çabasıyla ikna olan şahıs gözaltına alındı.