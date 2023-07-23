Bahçelievler'de Alkol Alan Şahıs Havaya Ateş Açtı

Bahçelievler'de bir şahıs, alkol aldıktan sonra çalıştığı dükkanın bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Polis ve iş arkadaşları tarafından ikna edilen şahıs gözaltına alındı.

Bahçelievler'de iddiaya göre alkol alan bir şahıs çalıştığı dükkanın bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Polis ve iş arkadaşları tarafından ikna edilip elinden silahı alınan şahıs gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs alkol içerek henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin bulunduğu sokakta havaya ateş açtı. Durumu gören civardaki vatandaşlar olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp şahsı ikna etmeye çalıştı. Şahsın iş arkadaşlarının da çabasıyla ikna olan kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL