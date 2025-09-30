Bahçelievler'de Ağabeyini Öldürmekle Suçlanan Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası İstemi

Bahçelievler'de polise ağabeyinin evde vefat ettiği ihbarında bulunan ancak ağabeyini kendisinin öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakkında cumhuriyet savcısı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle mütalaa verdi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Can katıldı.

Maktul Kenan Can'ın biyolojik kızı Zeynep Sude Karakaş da duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Emine Karakaş, maktulle yıllar önce nişanlandıklarını ancak aralarında nikah kıyılmadığını ve bir çocukları olduğunu ifade etti.

Maktulle en son 23 yıl önce kızları için bir parkta buluştuklarını anlatan Karakaş, cinayeti kendisinin işlediği yönündeki sanığın suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Karakaş, kızının engelli olduğunu ve ona zarar verebilecek bir şey yapmayacağını vurguladı.

Tanık Bora Meraklı ise sanığı mahalleden tanıdığını belirterek, olaydan önceki gün sanığın kendisine gelerek abisini öldüreceğini söylediğini ve kendisinden yardım istediğini ancak bunu kabul etmediğini bildirdi.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, soruşturma ve kovuşturma sürecinde farklı ifadeler veren sanığın suçu işlediği yönünde görüş bildirdi.

Savcının mütalaasında, sanık Harun Can'ın "üst soy veya alt soydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tarafların avukatları olmadığı için duruşmayı erteleyen mahkeme heyeti, maktulün biyolojik kızının davaya katılma talebini ise kabul etmedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanık Harun Can'ın, aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede ayrıca, 27 Ekim 2024 tarihinde Harun Can'ın (43) polis merkezine giderek, ağabeyi Kenan Can'ın (53) Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evlerine geldikten sonra vefat ettiği yönünde ihbarda bulunduğu, bunun üzerine polis ekiplerinin adrese gittiği belirtiliyor.

Polislerin, kafasında darbe izleri olan Kenan Can'ı, odadaki yatakta uzanmış halde ölü olarak buldukları, etrafta kafatası, doku parçaları ve duvarlara kadar bulaşan kan izleriyle karşılaştığı aktarılan iddianamede, maktulün kafa bölgesinin fiziki bütünlüğünü kaybettiğinin gözlemlendiği kaydediliyor.

İddianamede, Harun Can'ın ihbarındaki anlatımına göre olayın yaşanması için maktulün ya evde geçirdiği bir rahatsızlık neticesinde ya da dışarıdayken uğradığı fiziki bir müdahalenin devamında eve gelerek vefat edebileceği belirtilerek, cinayetin evin içerisinde gerçekleştiği değerlendirilip bu yönde araştırma yapıldığı vurgulanıyor.

Kolluk kuvvetlerince yapılan kamera araştırmasına göre, olayın öncesinde ya da sonrasında maktul Kenan Can'ın bulunduğu apartmana giriş yapan, olayla alakası olabileceği düşünülen başka kimsenin tespit edilemediği kaydedilen iddianamede, kuşkuların ihbarda bulunan sanık üzerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor.