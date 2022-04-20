BAHÇELİEVLER'DE 6400 ÖĞRENCİ TYT DENEME SINAVINA GİRDİ

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Bahçelievler'de lise öğrencileri 18 Haziran'da yapılacak olan üniversiteye giriş Temel Yeterlilik Testi (Tyt) sınavı öncesi belediyenin hazırladığı deneme sınavına girdi. İlçedeki 33 lisede gerçekleştirilen sınava, 6 bin 400 öğrenci katıldı.

11 ve 12'inci sınıflara yapılan deneme sınavı 19 Nisan'da ilçedeki 33 okulda aynı anda gerçekleşti. Gerçek sınav soru sayısı ve süresi dikkate alınarak hazırlanan sınav kağıtları optik okuyucularla perşembe günü okunarak, sonuçları öğrencilere ve okul idarelerine iletilecek.

Tyt deneme sınavı hakkında açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yapılan sınavın ÖSYM şartlarında ve disiplininde gerçekleştiğini söyledi. Gençlerin aylardır haziran ayında yapılacak üniversite sınavlarına hazırlandığını kaydeden Başkan Bahadır, "Bizler de asıl sınavlar öncesi kendilerini test edebilmeleri için deneme sınavı yaptık. Bastırdığımız ders kitapçıklarını aylar önce gençlerimize dağıttık. Deneme sınavı için de, geçmiş sınavlarda sorulan sorulardan harmanlayarak soru kitapçıkları bastırarak aynı titizlikle sınav yapılacak tüm okullara dağıttık. Gençlerimiz bu sınavla kendilerini test edecekler ve gerçek sınava daha iyi hazırlanabilme fırsatı bulacaklar. Hem deneme sınavımıza, hem de haziran ayında yapılacak gerçek sınavlara girecek tüm gençlerimize başarılar dilerim" dedi.

'SINAVDAN ÖTE TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN İYİ GENÇLER OLMASINI HEDEFLİYORUZ'

Adnan Menderes Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Aydın, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a deneme sınavı için teşekkür ederek, 'Başkanımızın gençlerle ilgili olan projeleri gerçekten çok güzel. Mesela son sınıf öğrencilerimizin üniversite sınavına giriş harçlarını ödedi. Zaman zaman onlarla birlikte kahvaltı yapıyor, buluşuyor, dertlerini dinliyor. Bu deneme sınavlarını da inşallah önümüzdeki yıllarda birkaç sefer yaparak, öğrencilerimizin ilçe genelinde başarılarını görmelerini sağlar diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavına girecek tüm öğrencilere seslenen Aydın, 'Zamanı iyi kullanmak ve panik yapmamak çok önemli iki unsurdur. Ben de bunu iyi yönetmelerini diliyorum. Bu sene sınav süresi biraz uzadı, panik yapmadıkları müddetçe herhangi bir sıkıntı çıkacağına inanmıyorum. Akademik başarı da önemli ama sınavdan öte tüm öğrencilerimizin iyi gençler olmasını hedefliyoruz' diye konuştu.

'SINAV TAM ÖSYM DÜZEYİNDE BİR SINAVDI'

Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri sınav sonrasında denemeye dair görüşlerini bildirdi. 11'inci sınıf öğrencisi ve Girişimcilik Kulübü Başkanı Ali Arda Özdemir yapılan deneme sınavıyla ilgili şöyle konuştu:

'Bence sınav çok basitten ziyade tam eleyebilecek ÖSYM düzeyinde bir sınavdı. Soruları gayet kaliteliydi. Benim zorlandığım kısım ise fen kısmı oldu. Fen sorularında biraz konu bazlı bilmemiz gereken durumlarda yorum gerektiği için zorlandım. Aynı zamanda sınav ortalama ve ortalama üzerinde bir sınav olduğu için eleyiciydi. Ben ilerde Yapay Zeka Mühendisliği okumak istiyorum. Bu sınav benim önümüzdeki seneye hazırlanırken atacağım adımları belirlememde büyük bir rol oynayacak. Fen soruları için daha konu bazlı çalışmam gerektiğini ve orada açıklarım olduğunu bana gayet güzel bir şekilde gösterdi. Aynı şekilde Türkçede de biraz daha paragraf üzerine yoğunlaşmam konusunda fikir sahibi oldum. O yüzden benim için gayet verimli bir sınav oldu.'

Diş Hekimliği ya da Tıp okumak istediğini söyleyen 11'inci sınıf öğrencisi Buket Öztürk ise 'Sınavım güzel geçti ama bazı sorular eleyici olduğu için zorlandığım yerlerde oldu. Örneğin, Türkçe beni zorladı. Bugüne kadar girdiğim TYT denemeleri hep aynıydı fakat bu deneme daha çok ÖSYM tarzı sorularla hazırlanmıştı. Bu denemeye bakarak yanlışlarımı göz önünde bulundurursam iyi bir derece elde edeceğimi düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Yunus Kaan Öztürk de mühendis olmak istediğini söyleyerek, 'Sınav, süre yönetimini ayarlamanın ne kadar önemli olduğunu fark ettirdi bana. Doğru zamanda doğru soruyu hızlı geçmek, atlamak veya hangisine daha fazla zaman harcayacağını fark etmem adına bu deneme çok iyi oldu. Haziran'da olacağım sınav için çok büyük avantaj elde ettiğimi düşünüyorum' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel