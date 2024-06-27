Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü.

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.