Bahçelievler'de 2. Ulusal Kitap Fuarı Açıldı

Bahçelievler'de düzenlenen 2. Ulusal Kitap Fuarı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlber Ortaylı, Cansu Canan Özen, Dr. Coşkun Yılmaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın katılımıyla açıldı. Fuar, bir milyonun üzerinde kitabın kitapseverlerle buluştuğu bir etkinlik olarak düzenleniyor.

Bahçelievler'de düzenlenen 2'nci Ulusal Kitap Fuarı; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İlber Ortaylı, Cansu Canan Özen, Dr. Coşkun Yılmaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın katılımıyla açıldı.

Bahçelievler 2'nci Ulusal Kitap Fuarı, bugün Bahçelievler Kongre Merkezi'nde başladı. Bir milyonun üzerinde kitabın kitapseverlerle buluştuğu fuar, 17 Aralık'ta sona erecek. Çeşitli yazarların, konuşmacıların katılacağı fuar, 10.00-20.00 saatlerinde açık kalacak. Ayrıca fuarda Filistin'e özel fotoğraf sergisi de yer alıyor.

'BELEDİYELERİMİZ KİTAP FUARLARI KONUSUNDA BAŞARILARA İMZA ATIYORLAR'

Bakan Kacır, '2 milyona yakın kitabın, 80'den fazla yayınevinin yer aldığı bu önemli organizasyonda kitap ile okuru aynı çatı altında buluşturan tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye genelinde belediyelerimiz, kitap fuarları konusunda son derece başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Bu güzel eserler, bu etkinlikler sayesinde ülkemizin her köşesinde okurlara ulaşıyor. Her kitap bir alemdir. Okumak ise bu alemde yolculuk gibidir. Düşünmeyi, tasarlamayı ve yorumlamayı da beraberinde getirir. Bizim medeniyetimiz 'oku, yaradan Rabb'inin adıyla oku' emri üzerine inşa edilmiştir. Elbette bu ilahi mesajın özünde kainatın anlamlandırılması manası taşıdığına inanıyoruz? dedi.

"TÜBİTAK YAYINLARINI DA BOLCA ARMAĞANLA HEDİYEYLE İSTANBULLULARLA BULUŞTURACAĞIZ"

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

'TÜBİTAK Bilim Yayınlarıyla milletimizin özellikle de gençlerimizin ve çocuklarımızın düşünce yolculuklarında yol arkadaşlığı yapma çabasındayız. Popüler bilim yayınlarımızdan, 'Bilim ve Teknik, 'Bilim Çocuk' ve 'Meraklı Minik' dergilerimize, dijital yayınlarımızdan bilim fuarları, şenlikleri, söyleşileri ve merkezlerine, işimiz gücümüz; bilimi toplumla, toplumu bilimle buluşturmak. Bu vesileyle bir müjdeyi de sizlerle bugün paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda Bahçelievler Bilim Merkezi'mizin açılışını belediyemizle gerçekleştireceğiz. Bilim merkezimiz şimdiden Bahçelievler'e, İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. Burada 80'den daha fazla yayınevi var. Ama TÜBİTAK yayınlarının bir alanı yokmuş. Şimdi hemen arkadaşları talimatlandıracağım. Belki açılış gününü kaçırmış olacağız ama en azından kalan 8 günde, TÜBİTAK yayınlarını da bolca armağanla, hediyeyle Bahçelievler ile İstanbullularla buluşturacağız. Tabii bu fuar kapsamında ayrıca yakın zamanda hepimizin yüreğini dağlayan bir insanlık dramına ilişkin de bir fotoğraf sergisi bulunuyor. Dünyanın unuttuğu, kanayan toprakların şehri bizim en hüzünlü şarkımızda yaşanan zulüm tüm gerçekliğiyle fotoğraflarda yüzümüze çarpıyor.'

'YABANCI KİTAPLARIN DA FUARLARIMIZDA SATILMASI GEREKİYOR'

İlber Ortaylı ise 'Fuarda kitap sayısı son derece kalabalık ve hakikaten değişik kitap evlerinin buraya davet edildiğini görüyorum. Daha da sayı artar inşallah. Yavaş yavaş Tahran fuarında olduğu gibi yabancı kitapların da satılmasının söz konusu olması gerekiyor. Artık İstanbul'da insanlar yabancı dilde kitap okuyorlar. Gençlerin makul mali fiyat ile ulaşabileceği yabancı kitap fuarında eklenmesi lazım. İstanbul'da biliyorsunuz yeşil saha yok. Martılar bile yeşil saha buldular mı o alanı önce onlar istila ediyor. Fakat yavaş yavaş bu fuar genişleyecek ve ihtiyacınızı karşılayacak' diye konuştu.

'KİTAP VE SAYFALARININ KOKUSUNUN DEVAM ETMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da 'Geçen sene bu alana sığmadık. Bu yıl sayımızı artırdık. Geçen sene bir milyon olan kitap sayısı bugün 2 milyon oldu. Kitap ve sayfalarının kokusunun devam etmesini amaçlıyoruz. Her partiden her düşünce ve fikirden yazar var. Özellikle genç arkadaşlara bakanımızla tanışmalarını ve onu araştırmalarını öneriyorum. Bakanımız ve İlber hocamıza katılımları için teşekkür ediyoruz. Eğitim ayrı, kültür ayrıdır. Kültürü artırmak gerekir',fadelerini kullandı.