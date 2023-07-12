- Bahçelievler'de 15 Temmuz sergisi açıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile belediye bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yılı nedeniyle "O AN" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. Yılı etkinleri çerçevesinde Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz derneği iş birliği ile Bahçelievler Belediyesi bahçesinde o gece Basın ekspres yolu üzerinde tanklar tarafından ezilen bir araç ve "O AN" isimli bir fotoğraf sergisi açıldı. Düzenlenen açılış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, derneğin yönetim kurulu üyesi Ayşe Varank Aslantürk ve şehit yakınları katıldı.

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Gerçekten hem sevinçliyiz buruk sevinçliyiz daha doğrusu, bir yanda mutluluk var şöyle bir mutluluk nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Savaşında bu ülke birleşti ayağa kalktıysa 15 Temmuz'da da başımızda Cumhurbaşkanımız ile beraber birleşip hiç kimse birbirini ayırmadan türkü, kürdü, lazı, alevisi, sünnisi her partilisi birleşip o hain FETÖ örgütünün temsilcilerine darbecilere karşı dik durdu onun sevinci var ama tabi ki 251 şehidimiz var işte yanımızda Bahçelievler şehitlerimiz var o geceki 15 Temmuzda Mehmet Karaaslanoğlu burada Mahir Ayabak 17 yaşında bir arkadaşımız gencecik Bitlis'li hemşerim onun annesi burada diğer özel harekattan ablamız burada oğlu Ankara Özel Harekatta şehit olmuş bunlar tabi bizi üzüyor. 251 şehit 2 bin 149 tanede yaralımız var. Bunlar içinde üzülüyoruz Allah şifa versin diyoruz. Ama bu ülke onu unutmaması lazım zaten Bahçelievler belediyesinin 15 Temmuz derneğinin yapmak istediği bu biliyorsunuz 15 temmuz derneğinin kuruluş amacı 15 Temmuz ruhunu bilincini unutturmamak unuttuk diyelim 15 Temmuzu ne olacak tekrardan bu fetöcu hainler, kriptolar veya başka hainlerin emperyalist güçlerin maşası olaraktan yine Türkiye Cumhuriyetini parçalamak isteyecekler. Dışardan ele geçiremiyorlar biliyorsunuz içerden böyle bizim askerimizin polisimizin kılığına, hakimimizin savcımızın kılığına girip içten içe bitirecekler o yüzden bizim uyanık olmamız lazım bilinçli olmamız lazım. Müslümanlığı biz birinci elden bilimsel olarak öğrenmemiz lazım her şeye inanmamamız lazım sadece bilimsel olarak okuyup öğrenip ona göre yapmamız lazım her şeye güvenmememiz lazım, düşünmemiz gerekiyor bunların altında ne var bu vakıfların altında ne var diye ona göre hareket etmemiz lazım. İşte bunun sonunda biz 15 Temmuzu iyi bir şekilde kutluyoruz bir demokrasi günü olarak kutluyoruz" dedi.

"Daha acımız taze"

Hain gecede Atatürk Havalimanı'nda şehit olan 17 yaşındaki Mahir Ayabak'ın annesi Muhteber Ayabak daha acılarının taze olduğunu belirterek "Daha acımız taze Allah bu hainlere fırsat vermesin bir daha bize 15 Temmuzları yaşatmasın ha sanmasınlar ki Mahirlerimiz şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek bizler anneler olarak varız daha çok şükür başka evlatlarımız var. Hiçbir zaman biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Unutmayalım 15 Temmuz'u unutturmayalım allah bir daha da yaşattırmasın bize. Atatürk Hava Alanı tek Şehidi benim oğlum o gece 17 yaşındaydı" diye konuştu.

"Bir Ahmet gider bin Ahmetler gelir, unutmayacağız unutturmayacağız"

Ankara Gölbaşında bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Çakır'ın annesi Ayişe Çakır, "Özel Harekat Polisi annesiyim Ankara Gölbaşında Özel Harekatta Şehit oldu. Bir Ahmet gider bin Ahmetler gelir, unutmayacağız unutturmayacağız bu hainlerin yaptığı ihaneti ne diyeyim ben toprak kalmasın onlara yani. Onurluyuz gururluyuz şerefliyiz ama onlar şereften mahrum kaldılar bunun farkında değiller" dedi.