Üye Girişi
Haberler

Bahçelievler'de 11 yaşındaki kıza kurşun isabet etti

Güncelleme:
Abone Ol

Bahçelievler'de nereden geldiği belli olmayan kurşun, 11 yaşındaki İrem'in boynuna isabet etti. İrem ve ailesi havaya ateş eden magandanın bulunmasını istiyor.

BAHÇELİEVLER'de nereden geldiği belli olmayan kurşun, 11 yaşındaki İrem'in boynuna isabet etti. Küçük kız hemen ameliyata alınarak kurşun çıkarıldı. İrem ve ailesi havaya ateş eden magandanın bulunmasını istiyor.

Olay, 21 Kasım'da Kocasinan Mehkez Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında okuldan gelen 11 yaşındaki İrem Saraç kardeşiyle birlikte oyun oynamak üzere dışarıya çıktı. Bu sırada 11 yaşındaki kız, boynunda bir sıcaklık hissetti. Elini boynuna götürdüğünde kanadığını farkederek hemen eve girdi. Anne ve babası İrem'i alarak hemen hastaneye götürdü. Çekilen tomografide İrem'in boynuna yorgun kurşunun geldiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınarak mermi çıkarıldı.

"FELÇ KALMAMASI MUCİZE OLDU"

Anne Hasine Saraç, "21 Kasım saat 14.30 civarında kızım okuldan geldi. Kapıya çıkmasıyla eve dönmesi bir oldu. Bir korktuk. Ne oldu acaba bir yere mi vurdu? ya da biri yukarıdan bir şey mi attı? Baktık, öyle bir şey değildi. Dokununca içinde bir şey oynuyordu. Kurşun yarası olduğunu anlayınca en yakın hastaneye götürdük. Orada tomografi sonucunda da kurşun olduğu belli oldu. Çok korktuk. İlk geldiğinde sadece ensesinde yanma olduğunu söyledi. Babasının da o gün eve erken gelmesi tesadüf oldu. Hastanede gece 02.30 civarı ameliyata aldılar. Ameliyat sonrası 1 hafta gibi bir süreç geçirdik hastanede. Şu anda çok iyi, çok şükür. Ama daha kötüsü de olabilirdi. Felç kalmaması mucize oldu. Gerçekten kötü bir yere denk gelmiş. Daha önce bu tarz şeyleri televizyonda duyardık. Başımıza geleceğini düşünmedik. Ben istemiyorum bu şekilde kimsenin, kim vurduya gitmesini. Bir an önce bu magandaların son bulmasını istiyoruz. Şu anda iyiyiz. Psikolojik olarak çok etkilendik. Artık çocuklarımı kapının önüne çıkartmaya korkuyorum. Kendim dışarı çıktığımda sürekli etrafa bakınıyorum" dedi.

"MERMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİKLERİNDE ÇOK KORKTUMö

Kurşunun isabet ettiği İrem Saraç ise, "Okuldan eve geldim. Yemeğimi yedikten sonra küçük kardeşimi oyun oynatmaya çıkarttım. Ayakkabısını düşürdü. Eğilirken ensemde bir yanma hissettim. Yukarıdan bir şey düştüğünü farkettim. Elimi enseme götürdüğümde kan geliyordu. Kanı gördüğüm gibi eve annemin yanına gittim. Onlar yaramı temizleyip baktılar. Kurşun olduğunu fark ettiler. Yaramı kapatarak direkt hastaneye götürdüler. Hastaneye gittiğimde çok tedirgindim. Mermi olduğunu söylediklerinde çok korktum. Bu olay sonucunda okulumdan geride kaldım. Son bir haftadır gidiyorum, geride kaldığımı hissediyorum. Bu tarz olayların son bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocasinan Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN? 2023 Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası Aralık toplantısı ne zaman? Çam ağacı süslemek Türk geleneği mi? Çam ağacı süslemek Türk adetlerinde var mı? Yılbaşı ağacı süslemek Türklerin mi? Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 yerel seçimlerde hangi il saat kaçta oy kullanacak? İl il oy kullanma saatleri! Ebru Şancı kimdir? 2. Sayfa konuğu Ebru Şancı kaç yaşında, nereli? Ebru Şancı biyografisi! Ece Ronay kimdir? İnfluencer Ece Ronay kaç yaşında, nereli? Ece Ronay'ın hayatı ve biyografisi! Altın Kafes final mi yapıyor? Altın Kafes son bölüm, 5. Bölüm (FİNAL) fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes neden bitti? X kuşağı hangi yıllar, yaş aralığı nedir? X özellikleri neler? Gökçe Gökçen kimdir? Halk Tv konuğu Gökçe Gökçen kaç yaşında, nereli? Gökçe Gökçen biyografisi! Y kuşağı nedir, özellikleri neler? Y kuşağı hangi yılları kapsar? Benzin Litre Fiyatı (20-21 Aralık): Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Z kuşağı hangi yıllar? Z kuşağı nedir, özellikleri neler? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (119. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI | 20 Aralık Baraj doluluk seviyesi arttı mı? Barajlarda doluluk oranında son durum nedir? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (141. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title